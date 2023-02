Unilever va continua să majoreze preţurile produselor sale; creşterea va încetini în semestrul al doilea Compania cu sediul la Londra, care fabrica produse precum detergentul lichid pentru vase Fairy, sapunurile Dove, inghetata Marmite si Ben & Jerry’s, se asteapta ca inflatia costurilor sa continue in 2023, prognozand o inflatie materiala neta in prima jumatate a anului de aproximativ 1,5 miliarde. euro (1,6 miliarde de dolari). Industria marfurilor ambalate a crescut preturile in ultimul an pentru a face fata costurilor crescande pentru orice, de la cacao si ulei de floarea soarelui pana la grau. Industria avea deja probleme din cauza blocarii lantului de aprovizionare din era Covid si cu cheltuielile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

