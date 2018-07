Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat, vineri, ca i-a invitat pe copiii care au fost salvati dintr-o pestera in Thailanda si pe antrenorul lor la gala The Best, care va avea loc in data de 24 septembrie, la Londra, informeaza news.ro“Intreaga planeta a urmarit situatia si s-a rugat…

- Peste 40 de tineri din tara participa la a XII-a editie a ''Taberei de vara pentru cercetasi'', care a inceput luni, la Predeal, fiind gazduita de Batalionul 21 Vanatori de Munte ''General Leonard Mociulschi'' cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei ''Steaua''…

- Un puternic incendiu izbucnit dintr-un atelier de tamplarie a distrus in mare parte gospodaria unei familii din satul Capu Codrului, comuna Paltinoasa. Alarma de incendiu s-a dat in dimineata zilei de luni, in jurul orei 3.30, la gospodaria lui Zamfir Catargiu, in varsta de 67 de ...

- Previziuni astrologie pentru perioada 30 iunie – 6 iulie 2018. Chiron va intra in mișcare aparent retrograda Berbec In prima parte a zilei de 30 aprilie, noapte sau dimineața rascolita de evenimentele de cu o zi-doua in urma care și-au pus amprenta pe starea lor psihica și de a caror amintire nu se…

- Pentru majoritatea oamenilor, o dimineata perfecta incepe cu o cafea fierbinte si aromata. Te provocam sa iti testezi cunostintele cu 10 intrebari despre cea mai populara licoare din lume.

- Cazul halucinant al educatoarei care și-a ucis cu sange rece fiica de doar patru ani, dupa ce s-ar fi certat cu soțul care i-a cerut divorțul, a șocat o țara intreaga, iar acum procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au decis aceasta sa fie trimisa in judecata.

- Primele masuri luate de luate de Poliția Romana in cazul jafurilor de la Sinești! Mai exact, IGPR a inaintat Ministerului Afacerilor Interne o propunere de cercetare prealabila a sefului IPJ Ialomita in urma unui control efectuat la aceasta unitate dupa ce in spatiul public au aparut informatii despre…

- Primaria comunei Almasu Mare, judetul Alba, ofera suma de bani tinerilor casatoriti care se stabilesc in comuna. Autoritatile locale au decis sa ia aceasta masura pentru popularea zonei rurale. Pentru cei interesati exista si o conditie. Cuplurile trebuie sa locuiasca cel putin cinci ani pe…