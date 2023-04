Stiri pe aceeasi tema

- Percepția populației cu privire la importanța vaccinurilor adresate copiilor a scazut in timpul pandemiei de COVID-19 in 52 din cele 55 de țari analizate, avertizeaza UNICEF astazi intr-un nou raport privind imunizarea.

- Autoritatile din aceasta tara au incetat sa mai recomande vaccinarea impotriva COVID-19, inclusiv pentru persoanele care sunt desemnate cu risc crescut de COVID-19, scrie Hotnews. Oficiul Federal de Sanatate Publica din Elvetia spune acum ca „in principiu, nu este recomandata nicio vaccinare impotriva…

- Reprezentanții OMS susțin acum ca nu ar mai fi nevoie de vaccinarea copiilor și adolescenților sanatoși, dupa ce a facut presiuni agresive pentru injectarea acestora. Medicii pediatri spun ca vaccinarea copiilor a fost o crima, care a avut drept consecința o creștere enorma a mortalitații in randul…

- Un accident in laborator pare a fi originea cea mai probabila a pandemiei de COVID-19, izbucnita in China. Aceasta este evaluarea Departamentului Energiei din Statele Unite, care a redactat un raport clasificat in acest sens, bazat pe noi informații. Pana acum, aceasta structura a fost indecisa asupra…