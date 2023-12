Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul va fi oferit de catre secretariatul de stat ungar pentru comunitațile maghiare de peste hotare prin intermediul alianței profesorilor maghiari din Romania, relateaza agenția de presa de stat ungara MTI, citata de Agerpres.In total, 20 de milioane de forinți (52.356 de euro) au fost oferiți…

- Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul firmei care a sapat șanțul de langa internatul prabușit luni in Ordoheiu Secuiesc, a fost plasat sub control judiciar, a anunțat Judecatoria Targu Mureș. El a fost acuzat de ucidere din culpa și vatamare din culpa dupa moartea unui adolescent.Administrator…

- Tragedia de la Odorheiu Secuiesc . Administratorul firmei care executa lucrarile de canalizare in imediata apropiere a internatului care s-a prabusit partial a fost retinut. El este acuzat de ucidere din culpa. Tragedia de la Odorheiu Secuiesc scoate la iveala mai multe nereguli. Administratorul firmei…

- David, tanarul de 17 ani care a murit luni la Odorheiu Secuiesc dupa ce internatul s-a prabușit peste el, avea caștile pe urechi și se pregatea sa se culce, a declarat Laszlo Barna, colegul sau și ultima persoana care l-a vazut in viața. Barna a parasit internatul cu doar cateva minute inainte de tragedie.La…

- Incident dramatic! Peretele internatului Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, s-a prabușit luni dupa-amiaza, iar mai mulți elevi ar fi fost prinși sub daramaturi. Trei copii, cu varste cuprinse intre 16-17 ani au fost scoși de pompieri. Una dintre victime a fost extrasa in stop…

- Patru elevi au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce cladirea internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit parțial, a anunțat ISU Harghita. Toți patru au fost scoși de sub daramaturi, insa unul dintre ei nu a putut fi resuscitat și a fost declarat mort. Cladirea,…

- Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit. Prefectul județului Harghita a precizat ca patru copii au fost prinși sub daramaturi. Trei dintre ei au fost scoși de pompieri, iar unul este in stare grava. The post Incident grav: Peretele unui internat s-a prabusit…

- Peretele s-a prabușit luni, 18 decembrie, la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a relatat ISU.Suprafața afectata este de aproximativ 200 mp, iar la locul intervenției au venit 2 mașini de stingere, una de descarcerare, un camion, un container multirisc, o ambulanța SMURD, doua ambulanțe…