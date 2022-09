Ungaria se opune sancţiunilor asupra energiei nucleare ruseşti ”Din pacate, unele entitati din cadrul UE (…) incearca in continuare sa puna obstacole in calea investitiilor nucleare”, a declarat ministrul de Externe Peter Szijjarto, in cadrul conferintei generale anuale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Viena. Potrivit lui Szijjarto, acestea sunt ”atacuri la suveranitatea” Ungariei, care beneficiaza de derogari de la embargoul european pe petrol si evita orice alte sanctiuni energetice, chiar indirecte (constructii, inginerie sau servicii IT) . Este ”o linie rosie”, a insistat el, adaugand ca astfel de masuri ar ”incalca reglementarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

