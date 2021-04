Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei a lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, ”avand in vedere ca activitațile și

- Ungaria, Polonia și Slovacia au emis o declarație in care iși exprima „solidaritatea totala” cu Cehia in privința „implicarii unor agenți ai serviciilor secrete rusești in explozia depozitului de muniție de la Vretice” in 2014. Declarația, adoptata in urma unei reuniuni a celor patra state care fac…

