- Biroul de conducere al partidului radical nationalist Jobbik din Ungaria propune ca formatiunea sa aiba doi co-presedinti, dupa demisia fostului lider Gabor Vona, dupa alegerile parlamentare in care partidul a iesit pe pozitia a doua, dupa Jobbik, obtinand 26 de mandate in viitorul legislativ, relateaza…

- Liderul partidului nationalist ungar Jobbik, Gabor Vona, a renuntat la presedintia formatiunii si la locul in parlament in urma infrangerii partidului sau in alegerile legislative de duminica, care i-au oferit prim-ministrului Viktor Orban al treilea mandat succesiv, transmite marti Reuters.…

- Demisii pe banda rulanta imediat ce s-a aflat ca prim-ministrul ungar in funcție, Viktor Orban, a obținut din nou doua treimi din locurile din Parlamentul Ungariei. Au demisionat imediat liderul naționalist al Jobbik, Gabor Vona, dar și toata conducerea Partidului Socialist maghiar.Gabor Vona,…

- Pentru a-si consolida pozitia pe scena politica ungara, formatiunea Jobbik a intrat in campania electorala cu o doctrina schimbata. A renuntat la convingerile de extrema dreapta pentru un populism de centru. Pentru asta, toti cei cu vederi radicale au fost exclusi din partid.

- Jumatate dintre alegatorii ungari il sustin pe premierul Viktor Orban pentru un nou mandat la conducerea guvernului de la Budapesta, indica un sondaj de opinie realizat de Institutul Nezopont si publicat marti, cu cinci zile zile inaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, transmite MTI. …

- Liderul partidului extremist ungar Jobbik, Gabor Vona, a anuntat marti ca, in cazul in care formatiunea sa politica va castiga alegerile parlamentare din 8 aprilie, va crea o agentie anticoruptie pe modelul Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA), va numi un nou procuror-general si va abroga…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- In opinia lui Gabor Vona, miza reala a alegerilor parlamentare ungare din 8 aprilie este daca Ungaria va fi sau nu o tara de emigranti. "Daca actualul guvern ramane, este foarte probabil ca Ungaria sa fie parasita de alte sute de mii de persoane. Astazi, in Ungaria, Jobbik reprezinta speranta ca acest…