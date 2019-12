Ungaria - Parlamentul aprobă o lege care limitează libertatea teatrelor Parlamentul ungar, dominat de partidul premierului ultranationalist Viktor Orban, a aprobat miercuri o lege care limiteaza autonomia teatrelor, o lege considerata "rusinoasa" de opozitie prin incercarea sa de a influenta deciziile artistice, relateaza EFE.



Legea, ratificata cu 115 voturi pentru, 53 impotriva si 3 abtineri, face distinctie intre teatrele finantate de guvern, de primarii si in mod mixt, potrivit portalului merce.hu.



In acest ultim caz, daca primaria nu poate asigura toate fondurile necesare pentru finantarea teatrului, autoritatile locale trebuie sa negocieze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

