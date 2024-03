Ungaria nu îl vrea pe Rutte în fruntea NATO Guvernul ungar a anuntat marti ca nu va sprijini numirea premierului olandez in exercitiu Mark Rutte in postul de secretar general al NATO, transmit agentiile AFP si EFE. „Nu putem sustine alegerea ca secretar general al NATO a unei persoane care a dorit punerea Ungariei in genunchi”, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto. El a facut astfel referire la o declaratie a lui Rutte legata de disputa care continua si astazi intre Bruxelles si Budapesta asupra unei noi legi prin care premierul ungar Viktor Orban afirma ca doreste sa interzica propaganda homosexuala in scoli, in special… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Declarații sumbre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”, intr-un interviu acordat sambata presei germane, citat de AFP. La mai…

- Procurorii suedezi au anuntat miercuri ca renunta la ancheta cu privire la exploziile la gazoductele Nord Stream 1 si 2, si predau anchetatorilor germani probele descoperite in investigatie, transmite Reuters. ‘Concluzia investigatiei este ca jurisdictia suedeza nu este aplicabila si ca, prin urmare,…

- NATO a semnat un contract de 1,1 miliarde de euro pentru achizitia de munitie de artilerie de 155 mm, a informat marti Alianta, o parte dintre obuze urmand sa fie furnizate Ucrainei, care se plange ca munitia insuficienta pune piedici eforturilor sale de razboi, transmite Reuters. ‘Razboiul din Ucraina…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia a pierdut Ucraina pentru totdeauna ca rezultat al razboiului si nu va fi capabila sa-si atinga obiectivele militare in pofida unui efort masiv al armatei sale facut dupa invadarea Ucrainei in februarie anul trecut. ”Intregul obiectiv al acestei…

- In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, potrivit AFP. „Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca…

- default Potrivit cititorilor Best European Destinations, in Romania avem cel mai frumos brad de Craciun din Europa. Este vorba despre asa-numitul „Brad cu ferestre”, care poate fi admirat in Craiova și care se afla așezat in fața Primariei condusa de Olguța Vasilescu. Primaria municipiului Craiova a…