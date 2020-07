Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va interzice marti accesul pe teritoriul sau a rezidentilor din tari africane, din cele mai multe tari asiatice si unele state europene, Guvernul invocand duminica cresterea cazurilor de coronavirus la nivel mondial, scrie AFP. Incepand de marti la miezul noptii, autoritatile de la…

- Ungaria a decis noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, care vor intra in vigoare de miercuri, pentru a preveni raspandirea coronavirusului de tip nou, in urma reaparitiei unui numar mare de cazuri in mai multe tari, a anuntat duminica seful de cabinet al premierului Viktor Orban, informeaza…

- Ungaria a decis sa instituie, incepand de miercuri, 15 iulie, noi restrictii in ce priveste trecerea frontierelor, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. O masura care-i va afecta și pe romani, noteaza cotidianul Magyar Hirlap, citat de Agerpres. Aceasta decizie a autoritaților de la Budapesta…

- Cetatenii unguri care revin din tari de risc crescut, considerate apartinand zonelor "galbena" si "rosie", vor fi obligati sa se supuna unor controale medicale la granita si sa intre in carantina, a explicat Gergely Gulyas. Acelasi lucru se aplica si in cazul strainilor care vin din tari "galbene",…

- Norvegia va ridica incepand cu 15 iulie restrictiile de calatorie catre si dinspre 20 de tari europene, inclusiv Franta, Germania, Marea Britanie si 21 de provincii din Suedia vecina, a anuntat vineri guvernul de la Oslo, potrivit Reuters. Pe lista care este revizuita la fiecare 14 zile,…

- Documente atasate: "Doar daca o perioada de 15 zile constant se depașete indicele de 5 care a fost decis, se ia in calcul o restricție de deplasare. Comisia Europeana are in dezbatere instituirea unei reguli privitoare la tratamentul țarilor. In masura in care Comisia Europeana va institui o regula…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie,Alexandru Rafila a comentat, joi, la Antena 3, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania a intrat in zona galbena și ocupa locul 4, depașita doar de Suedia (locul 1), Portugalia (locul…

- "Saptamana trecuta, Europa s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri saptamanale pentru prima oara dupa mai multe luni (...) 30 de tari au fost afectate de o crestere a noilor cazuri de coronavirus in cursul ultimelor doua saptamani", a declarat directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge,…