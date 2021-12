Ungaria anunţă că şi-a terminat partea din coridorul rutier central-european Via Carpatia Odata cu finalizarea, in toamna, a autostrazii M30 din Ungaria, care face legatura intre autostrada M3 si granita cu Slovacia, a luat nastere si ultimul element maghiar al coridorului. In urma sectiunii nou construite intre Miskolc si Tornyosnemeti, de la Budapesta se poate ajunge pe autostrada pana la Kosice (Slovacia), precizeaza MTI. Odata cu finalizarea acestui drum de mare viteza, Ungaria s-a achitat de toate sarcinile asumate – cu cinci ani mai devreme decat termenul-limita al constructiei intregii Via Carpatia, care este anul 2026. Dupa autostrada M30, sectiunea maghiara a coridorului continua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

