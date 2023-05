Ungaria a blocat următoarea tranşă a sprijinului militar extrabugetar al UE pentru Ucraina Fondul European pentru Pace, facilitate creata in 2021, este un instrument extrabugetar menit sa imbunatateasca capacitatea UE de a preveni conflictele, de a construi pacea si de a consolida securitatea internationala si se ridica la opt miliarde de euro. “Ungaria nu este de acord cu faptul ca Uniunea Europeana, alaturi de alte instrumente existente, utilizeaza Fondul European pentru Pace doar in ceea ce priveste Ucraina, deoarece acest lucru nu permite canalizarea unor fonduri suficiente pentru a promova interesele UE in alte domenii”, a justificat biroul purtatorului de cuvant al guvernului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii Apararii din Romania și Polonia, Angel Tilvar și Mariusz Blaszczak, conduc o reuniune B9 care se desfașoara in ziua de 26 aprilie 2023 la Varșovia. Activitatea reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozițiilor statelor B9 de pe flancul estic al Aliantei, in vederea promovarii și reflectarii…

- Constructorul japonez de automobile vrea sa iși fidelizeze clienții din Europa cu unul dintre cele mai complete programe de garanție din industria auto. Toate mașinile noi, care poarta emblema Mazda, vin cu o garanție de 6 ani, sau 150.000 de kilometri. Programul a debutat anul trecut in Austria și…

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, transmite presedintele Klaus Iohannis, in contextul implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. „Vom ramane implicati in misiunile si angajamentele…

- Secretarul Consiliului de Securitate al FR, Nicolai Patrușev, a declarat ca exista dovezi incontestabile ale activitații biologice a SUA in Ucraina și a menționat ca in aceasta activitate ar putea fi implicate Georgia, Moldova și o serie de state-membre SCO". "Exista dovezi incontestabile ale activitații…

- Uniunea Europeana(UE) a denuntat luni o serie de masuri adoptate de autoritatile entitatii sarbe bosniace, Republica Srpska (RS), menite sa reduca considerabil libertațile fundamentale, in special ale mass-media si ale organizatiilor neguvernamentale, transmite AFP. Presedintele Republicii Srpska, Milorad…

- CARAȘ-SEVERIN – Cei mai mulți dintre ei sunt sarbi, nepalezi, marocani și indieni. Nu lipsesc insa nici americanii, mexicanii, indienii sau egiptenii! Amploarea migrației cetațenilor straini non UE in Romania a determinat autoritațile sa consolideze controlul legalitații șederii acestora pe teritoriul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Securitate Economica din țara vecina au destructurat o schema de legalizare a profiturilor tainuite din industria jocurilor de noroc. Potrivit SBU, in schema sunt implicate persoane cu funcții de top dintr-o banca comerciala, care a fost lichidata…

- Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica sa tina tara departe de conflict, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat publicatiei elvetiene Weltwoche, citat joi de MTI. Orban a subliniat ca Ungaria a fost grav afectata de sanctiunile impuse…