Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest context, și mai ales…

- In noiembrie 2022, Consiliul Județean Buzau a fost gazda celui de-al patrulea Workshop regional pentru Europa, privind rolul centrelor de vizitare din siturile desemnate UNESCO, eveniment organizat pentru prima data in Romania de catre UNESCO, prin Biroul Regional pentru Știința și Cultura in Europa.…

- Studiu bookingham.ro Potrivit EuroNews, Romania e in top 5 țari din Europa unde se muncește cel mai mult, dupa Grecia, Serbia, Muntenegru și Turcia. Datele arata ca in 2022 romanii au lucrat in medie 39,7 ore/saptamana, la polul opus fiind Danemarca și Germania, cu 34,6 ore lucrate saptamanal. In acest…

- Romania are mai multe situri culturale și naturale inscrise deja in patrimoniul UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura), iar altele sunt propuse pentru a fi inscrise in aceasta organizație de protejare a unor valori culturale mondiale. O parte din aceste monumente istorice…

- Instalația care a facut parte din Pavilionul Romaniei la Bienala de Design de la Londra va putea fi admirata in Cluj-Napoca, timp de 11 zile. Dupa succesul in capitala Marii Britanii, unde creațiile artiștilor și cercetatorilor romani au fost vizionate de aproximativ 200.000 de vizitatori din peste…

- STUDIU: 90% dintre parinti sunt preocupati de criza climatica. Aproximativ 91% dintre parinti sunt preocupati de criza climatica, iar acest lucru provoaca schimbari care le remodeleaza viata si obiceiurile de cumparare, arata un nou studiu global, realizat de Morning Consult, conform Agerpres.…

- Salina Slanic Prahova este o salina situata in orașul Slanic, județul Prahova, in Romania. Este una dintre cele mai mari saline subterane din Europa și atrage numeroase vizitatori datorita proprietaților sale terapeutice și a peisajelor spectaculoase. Este foarte vizitata de catre turiști care vin aici…

- Echipa de tineri fizicieni susținuta de UVT, reprezentanta a Romaniei in finala competiției „Turnirul tinerilor fizicieni” – BG IYPT& Workshop, a caștigat medalia de aur la competiția care a avut loc la Sofia, in Bulgaria. La turnir au participat noua echipe finaliste.