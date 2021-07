Stiri pe aceeasi tema

- Frontiera clasica a Imperiului Roman de-a lungul Dunarii a fost inscrisa in Patrimoniul Mondial UNESCO, vineri, in cadrul celei de-a 44-a sesiuni a comitetului agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), reuniune ce se desfasoara in aceasta perioada in orasul Fuzhou din China, informeaza DPA,…

- Familia Regala a Romaniei a transmis un mesaj, dupa includerea de catre UNESCO a peisajului cultural minier de la Rosia Montana in Patrimoniul Mondial. „Valorificarea patrimoniului cultural si natural de la Rosia Montana este esentiala pentru un viitor durabil al acestui peisaj cultural exceptional,…

- Dosarul Rosia Montana, amanat de Comitetul UNESCO. Mai sunt trei zile in care poate fi discutat Dosarul Rosia Montana, amanat de Comitetul UNESCO. Mai sunt trei zile in care poate fi discutat Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica,…

- Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate. Intalnirea a fost intrerupta de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educatiei si presedinte al Comisiei Nationale Chineze…

- Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate. Intalnirea a fost intrerupta de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educatiei si presedinte al Comisiei Nationale…

- Australia a evitat, vineri, inscrierea Marii Bariere de Corali pe lista siturilor din patrimoniul mondial UNESCO in pericol, in pofida ingrijorarii comunitații științifice in legatura cu degradarea acestui ecosistem unic, informeaza News.ro , care citeaza AFP. Comitetul patrimoniului Mondial s-a reunit…

- Venetia si Budapesta ar putea fi plasate pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO aflat in pericol, in timp ce portul comercial din Liverpool (Liverpool Maritime Mercantile City) și-ar putea pierde locul in lista, din cauza dezvoltarii sale prea rapide, avertizeaza UNESCO. Aceste recomandari ale organelor…

- Aceste recomandari ale organelor consultative ale UNESCO au fost facute publice inainte de reuniunea Comitetului Patrimoniului Mondial, care va decide daca sa le urmeze sau nu, la Fuzhou, in China, in perioada 16-31 iulie. La Venetia, impactul activitatilor de turism de masa figureaza printre criteriile…