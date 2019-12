Unde vor românii să-și petreacă vacanțele. Cea mai râvnită destinație în 2019 a fost o țară arabă Unde vor romanii sa-și petreaca vacanțele. Cea mai ravnita destinație in 2019 a fost o țara araba Iordania a fost destinatia de zbor cea mai cautata in anul 2019 de catre romani pe site-ul momondo.ro, cu o crestere a cautarilor cu 222% fata de anul 2018, potrivit informatiilor publicate de motorul de cautare specializat in oferte de zbor. Pe locul doi în topul celor mai căutate destinaţii de zbor de pe acest motor de căutare s-a situat Austria, cu o creştere cu 80% a numărului de căutări comparativ cu anul 2018. Căutările pentru destinaţia… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Pentru ca anul se apropie de final si un nou deceniu este pe cale sa inceapa, echipa motorului de cautare pentru calatorii momondo a creat o harta interactiva care arata ce spun datele despre topurile, tendintele si preturile turismului practicat de romani in 2019.

