Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini! Vineri dimineata, Iulian Alexandru Bitica, copilul de 8 ani dat disparut, a fost gasit fara suflare. Trupul sau a fost scos dintr-un bazin de dejectii al unui complex de porci. In cazul micutului, continua sa iasa la iveala detalii socante!

- Trupul neinsufletit al fostului solist al trupei Compact, Leo Iorga, va fi depus luni, la Casa Eliad. Inmormantarea va avea loc marti la Cimitirul Bellu, a anuntat sotia artistului pe Facebook. Leo Iorga a murit, ieri, la varsta de 54 de ani. El suferea de cancer de mai multi ani. De-a lungul timpului,…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al lui Mihai Constantinescu a fost depus, in urma cu putin timp, la biserica Sfanta Parascheva din Bucuresti, acolo unde oamenii au inceput deja sa vina si sa aprinda o lumanare la capataiul sau si sa-si ia adio de la cel care a fost Mihai Constantinescu.

- Cunoscutul bariton Nicolae Urdareanu, solist al Operei Naționale București, a murit miercuri, iar slujba de inmormantare are loc joi dimineața, urmand ca trupul neinsuflețit al artistului sa fie depus in foaierul instituției pentru un ultim omagiu, potrivit Mediafax.Trupul neinsuflețit al…

- E doliu in lumea artistilor si in sufletele tuturor iubitorilor de teatru. Dupa 60 de ani de roluri memorabile, Romania se desparte de una dintre marile sale actrițe. Tamara Buciuceanu lasa in urma personaje pe care le-a insuflețit cu talent și dragoste de public.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al actritei Tamara Buciuceanu-Botez va fi depus, joi, la ora 13,00, la Teatrul Bulandra - Sala "Toma Caragiu", a anuntat institutia de cultura. Vineri, la ora 9,30, sicriul va fi dus la Biserica Sf. Gheorghe Nou, actrita urmand sa fie inmormantata, in aceeasi zi, la Cimitirul…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al actritei Tamara Buciuceanu-Botez va fi depus, joi, la ora 13,00, la Teatrul Bulandra – Sala ‘Toma Caragiu’, a anuntat institutia de cultura. Vineri, la ora 9,30, sicriul va fi dus la Biserica Sf. Gheorghe Nou, actrita urmand sa fie inmormantata, in aceeasi zi, la Cimitirul…

- Trupul neinsuflețit al lui Alexandru Darie va fi depus vineri, la ora 20.00, la Sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra din București, iar inmormantarea va avea loc duminica, la ora 13.00, la Cimitirul Bellu, anunța instituția de spectacole.