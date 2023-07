Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite a informat guvernul britanic, luni, ca noua lege adoptata in Regatul Unit, prin care se impiedica solicitarea de azil politic de catre refugiații sosiți in aceasta țara, incalca dreptul internațional. Legea a fost votata in Parlamentul de la Londra in noaptea de luni spre…

- Parlamentul a aprobat in cea de-a doua lectura proiectul de lege, prezentat de Guvern, care prevede ajustarea cadrului normativ la noul mandat al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Incepind cu 1 iulie anul curent, CNPF va deține, suplimentar atribuțiilor curente, cele ce vizeaza reglementarea…

- Modul de atribuire a locuințelor sociale va fi revazut. Guvernul a aprobat, astazi, la inițiativa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, modificarea Legii cu privire la locuințe, transmite Noi.md. Astfel, este extins criteriul financiar de eligibilitate, care va oferi angajaților din…

- Comisia Naționala a Pieței Financiare (CNPF) atenționeaza investitorii și potențialii investitori privind riscurile investițiilor in produse financiare nebancare prin intermediul instituțiilor neautorizate. Potrivit autoritații, utilizarea platformelor de tranzacționare neautorizate implica un risc…

- USR si Forta Dreptei au contestat la Curtea Constituționala noile Legi ale Educatiei, pe motiv ca ar limita dreptul la invatatura al copiilor si ar incalca principiul egalitatii in drepturi. Legile au fost adoptate la inceputul acestei saptamani și urmeaza sa mearga la promulgare.

- Un judecator federal din statul american Virginia a decis ca legislatia federala care blocheaza vanzarea pistoalelor tinerilor sub 21 de ani incalca dreptul constitutional al americanilor de a detine arme de foc, relateaza vineri Reuters, citat de presa romana.

- Probabil ca imaginile video precum cele de mai jos va starnesc un sentiment de furie. Dar adevarul este ca astfel de imagini sunt tot mai rare. Cetațenii devin din ce in ce mai responsabili in ceea ce privește grija fața de domeniul public – fie ca vorbim despre acte de vandalism sau despre depozitari…