Unde sunt amplasate căminele private din București pentru elevi și studenți Studenții care se gandesc sa inchirieze o camera la un camin privat din București au de unde legea. Exista peste 5 camine private in Capitala, fiecare amplasate in cate un colț diferit al orașului, deci oricine iși poate alege unde dorește sa locuiasca. Caminele private din București sunt mai scumpe decat cele oferite de stat, insa și condițiile sunt mult mai bine. In funcție de facilitați și de zona prețurile pornesc de la 120 de euro și ajung chiar și pana la 300 de euro pe luna. Unde sunt amplasate caminele private din București pentru elevi și studenți Caminul privat ARCA este situat in Sectorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

