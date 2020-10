The Pointe, destinația de lifestyle numarul 1 din Dubai, va inaugura cea mai mare fantana din lume. ‘The Palm Fountain’, cea mai noua atracție de pe malul apei a Palm Jumeirah, dorește sa intre in Guinness World Records (GWR) in data de 22 octombrie, in timpul evenimentului de inaugurare.Fantana are... The post Unde se va inaugura cea mai tare fantana din lume appeared first on Tabu .