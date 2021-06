Unde se ascund nitraţii în legume In diferite legume nitratii se acumuleaza in diferite moduri: fie in tulpina, fie in coaja. Prin urmare, prelucrind alimentele in mod corect, reduceți riscul de "contaminare" cu nitrati. Varza. Scoateti un numarul maxim de foi, cel mai comestibil este miezul. Ciocanul nu se maninca – aici este cea mai mare cantitate de nitrati. Sfecla. Taiati partea de sus si de jos (frunzele și radacina). P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

