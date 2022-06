Unde ni se duc delfinii? „Cateva mii” de delfini au murit in Marea Neagra din cauza razboiului din Ucraina, avertizeaza oamenii de știința care studiaza regiunea. Intr-o postare pe Facebook, un director de cercetare de la Parcul Național Natural Tuzla Estuaries din Ucraina a declarat ca delfinii raniți au ajuns pe plajele mai multor țari, inclusiv Ucraina, Bulgaria, Turcia și Rusia. Ivan Rusev a explicat ca s-a constatat ca delfinii au murit in urma unor „acțiuni militare”, inclusiv a „exploziilor de bombe și de mine plutitoare”. „Soarta delfinilor din Marea Neagra in urma razboiului este foarte trista și va fi nevoie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

