- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in orașele din apropiere o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri. Joi, 20 aprilie ATU Club, ora 22: Bairamul studențesc. Casa del Retro, ora 21: Horațiu Malaele și Nicu Alifantis Show. Carturesti Piata Victoriei, ora 18.30: EpiTalks – vorbim…

- Ce faci weekend-ul acesta? Daca ești in Timișoara, considera-te unul dintre norocoșii care au ocazia sa vada WCF International Cat Show, competiție dedicata felinelor, care va avea loc la Iulius Town. Pulsul efervescent al orașului se simte și in gama diversificata de evenimente organizate in acest…

- O tragedie s-a petrecut in aceasta dimineața la Timișoara, in jurul orei 05:40, unde un barbat s-a prins de tramvaiul aflat in mers, s-a dezechilibrat... The post A vrut sa se prinda de tramvaiul aflat in mers, dar a cazut sub roți. Un barbat și-a gasit sfarșitul in aceasta dimineața la Timișoara appeared…

- Sfarșitul acestei saptamani prilejuiește amatorilor de experiențe sonore inedite un eveniment care va avea loc sub numele de X / imental #3, care conform organizatorilor va fi o experiența audio-vizuala imersiva care combina muzica live, dansul contemporan, expozițiile de arta și video-mapping cu unde…

- Mai multe evenimente culturale ii asteapat pe constanteni in perioada urmatoare. Activitati culturale desfasurate de catre institutiile publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Constanta in saptamana 13 ndash; 19 februarie 2023 sunt urmatoarele: Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta…

- Valentine’s Day aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de evenimente culturale, concerteși petreceri cu o serie de invitați. Marți, 14 februarie ATU Club, ora 22: Valentine’s Party #ATUClub. Balkan Bistro, ora 19: Lovely Dinner – Valentine’s Day. Berarescu, ora 18: Valentines Day. Casa Del Retro,…

- Sfarsitul de saptamana aduce in Timisoara și in imprejurimi o serie de concerte, evenimente culturale și party-uri, la care puteți vedea recitaluri și seturi cu o serie de invitați din intreaga lume. Joi, 2 februarie ATU Club, ora 22: Joia sarbeasca. Centrul Reformat Noul Mileniu, ora 19: Recital vocal…

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat sambata, la Prima TV, ca Dacian Ciolos este la sfarsitul carierei politice pentru ca nimeni nu il va mai lua in serios. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro