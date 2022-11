Unde au plecat “robii cifrelor”? Ce amenință viitorul capitalismului Capitalismul nu poate funcționa fara un sistem de contabilitate sanatos. Trecerea de la feudalism la capitalism in Europa Renașterii și Reformei a fost posibila doar prin apariția profesioniștilor contabili. Iar lipsa de contabili – sau lipsa de respect pentru contabili – a generat probleme de atunci. „Bunele practici contabile au produs nivelurile de incredere necesare pentru a […] The post Unde au plecat “robii cifrelor”? Ce amenința viitorul capitalismului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

