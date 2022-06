Fostul Avocat al Poporului din Ucraina se „scalda” in bani. Dovada se afla in Elveția, acolo unde Ludmila Denisova a cumparat o proprietate imobiliara intr-o zona elitista. Dezvaluirea a fost facuta de fostul deputat al Radei Supreme Ilya Kiva. Proprietatea de lux a costat 10 mil. $ Conacul ar fi costat aproximativ 10 milioane de […] The post Unde ajung miliardele Occidentului. Anturajul lui Zelenski cumpara proprietați de lux in Elveția first appeared on Ziarul National .