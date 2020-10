Stiri pe aceeasi tema

- La putine minute dupa transmiterea in direct a primei dezbateri prezidentiale, la Cleveland, in 29 septembrie, intre presedintele Donald Trump (Partidul Republican) si fostul vicepresedinte Joe Biden (Partidul Democrat), postul de televiziune CNN avansa si un sondaj in randul telespectatorilor. 6 din…

- Președintele american Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden au folosit un limbaj fara menajamente in prima infruntare fața in fața, care s-a desfașurat in Cleveland, Ohio, și care a fost urmarita de zeci de milioane de oameni. Dezbaterea a durat 90 de minute și a fost moderata de Chris…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie, cand președintele Donald Trump va incerca sa obțina un al doilea mandat. Prima dezbatere electorala dintre candidatul republican Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden va avea loc in data de 29 septembrie, in Cleveland, Ohio.…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea Partidului Republican la al doilea mandat, prezentandu-si rivalul, pe democratul Joe Biden, ca pe o amenintare la adresa ”maretiei Americii”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cu mai putin de 70 de zile inaintea alegerilor…

- Presedintele SUA Donald Trump a criticat programul politic al rivalului sau Joe Biden, considerand ca are o agenda "made in China" ce va conduce la un declin economie, relateaza vineri dpa. "Agenda lui Joe Biden este +made in China+. Agenda mea este +made in USA+", a declarat Trump in uralele multimii…

- "Prea multa furie, prea multa frica, prea multa divizare": Joe Biden le-a cerut americanilor sa vina la urne pentru a pune capat unei "perioade întunecate" sub administrația Donald Trump, scrie AFP. Încoronarea unei cariere politice începute acum aproape…

- "In ceea ce priveste TikTok, o vom interzice in Statele Unite", le-a declarat Donald Trump jurnalistilor, la bordul avionului prezidential Air Force One. "Vom vedea ce se va intampla, dar avem in vedere mai multe alternative cu privire la TikTok", a spus el. Citeste si Aplicatia TikTok,…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzând postul de televiziune ca nu îi este recunoscator, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Desi Trump apare frecvent la emisiunea de dimineata "Fox & Friends" si poate conta pe grila de seara a retelei de televiziune…