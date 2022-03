Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au gasit si filmat una dintre cele mai mari epave, la 107 ani dupa ce s-a scufundat, conform BBC. Endurance, nava pierduta a exploratorului antarctic Sir Ernest Shackleton, a fost gasita in weekend pe fundul Marii Weddell. Nava a fost zdrobita de gheata marii si s-a scufundat in 1915,…

- Epava navei Endurance, a exploratorului britanic Ernest Shackleton, zdrobita de gheturi in largul Antarcticii in 1915, a fost descoperita in Marea Weddell, la o adancime de 3.000 de metri, au anuntat miercuri reprezentanții echipei care a plecat in cautarea ei, informeaza Digi24. ”Suntem foarte emotionati…

- “What the ice gets, the ice keeps” (Gheața pastreaza tot ce prinde), spunea Ernest Shackleton. Nava sa a fost prinsa de ghețuri, dar la mai bine de un secol, o putem revedea, la 3.000 km adancime, in cele mai reci mari ale lumii.Nava s-a pastrat in stare excelenta, scrie hotnews.ro . Lemnul a fost foarte…

- Epava Endurance, nava exploratorului britanic Ernest Shackleton, zdrobita de gheturi in largul Antarcticii in 1915, a fost descoperita in Marea Weddell, la o adancime de 3.000 de metri, au anuntat miercuri descoperitorii, potrivit AFP. 39; 39;Suntem foarte emotionati ca am localizat si captat imagini…

- Un spargator de gheața din Africa de Sud a pornit sâmbata într-o expediție de cautare a epavei Endurance, nava exploratorului britanic Ernest Shackleton, zdrobita de gheața de pe coasta Antarcticii în 1915 și care s-a scufundat la 3.000 m adâncime, relateaza AFP.„Falklands…

- Formarea aisbergurilor este un proces natural, dar incalzirea aerului și a oceanelor ajuta la accelerarea acestuia, spun oamenii de știința.In iunie 2017, acest aisberg numit A68 s-a separat de o platforma de gheața gigantica, numita Larsen C, la varful Peninsulei Antarctice.Gigantul de un trilion de…

- Oceanul Antarctic, numit și Oceanul de Sud sau Oceanul Austral, este al patrulea mare ocean al lumii și cel mai nou clasificat. Oceanul Antarctic a fost acceptat ca atare abia in anul 2000.Descopera curiozitați și lucruri importante despre Oceanul Antarctic:Despre Oceanul AntarcticOceanul Antarctic,…