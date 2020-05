Una dintre cele mai mari banci din Romania sanctionata pentru incalcarea Regulamentului privind Protectia Datelor

Stiri pe aceeasi tema

- Moody's Investors Service a revizuit de la stabila la negativa perspectiva de rating a trei banci din Romania - Banca Comerciala Romana (BCR), BRD - Groupe Societe Generale (BRD) si Raiffeisen Bank - si a confirmat la "Baa1" ratingurile atribuite pentru depozitele in moneda locala pe termen lung…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care BRD – Groupe Societe Generale SA (BRD) si Raiffeisen Bank SA intra in actionariatul CIT One SRL, alaturi de Banca Comerciala Romana (BCR). Astfel, CIT One SRL va fi controlata, in comun, de BCR, BRD si Raiffeisen Bank.

- Au existat voci care spuneau ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nu este respectat de anumite firme si nu se iau masuri. Recent, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a publicat rezultatul mai multor investigatii care s au lasat cu amenzi catre…

- Specialiștii in securitate informatica de la Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) au primit in ultimele zile numeroase intrebari legate de site-urile care ofera varianta de a genera online declarația pe propria raspundere necesara pentru ieșirea din casa in condițiile…

- GDPR aduce noi amenzi in Romania: zeci de mii de euro de la magazinul online eMag, operatorul de telecomunicații Vodafone și distribuitorul de energie Enel Muntenia, companii care au avut impreuna venituri de circa 10,5 miliarde de lei (aproape 2,2 miliarde de euro). Sancțiunile in baza GDPR au fost…

- ​​Vodafone, al doilea mare operator local de comunicații mobile, a fost amendat cu peste 14.300 de lei (echivalentul a 3.000 de euro) pentru ca a prelucrat greșit date personale ale unei persoane fizice în scopul soluționarii reclamației acesteia, ceea ce a determinat ulterior transmiterea raspunsului…

- Potrivit raportului elaborat in urma controlului, dat vineri publicitatii, in perioada 7 - 13 octombrie 2019 nu au fost inregistrate curse anulate.Cu privire la numarul parlamentarilor care au facut parte din listele de pasageri ale curselor aeriene operate de TAROM catre Bucuresti la data…