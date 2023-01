Una din primele vedete ale muzicii dance din anii ’90, astăzi profesor-coach. Bogdan Tașcău are o școală de dezvoltare personală! Cu MB&C, prima sa formație, Bogdan Tașcau a fost una din primele vedete care a deschis apetitul tinerilor de la jumatatea anilor ’90 pentru muzica dance romanesca. La aproape 30 de ani, il regasim pe Bogdan (46 ani) pe post de producator muzical și antrenor de dezvoltare personala. Alaturi de Elena, soția sa, unul dintre cei mai experientați specialiști HR și antrenori in domeniul dezvoltarii personale, cei doi au pus pe picioare o afacere apreciata, propria școala de profil. Una ce ofera cursuri de dezvoltare personala, cursuri motivaționale despre increderea și stima de sine, secretele succesului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

