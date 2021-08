Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de camioane s-au format, luni, la iesirea din tara prin cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, dupa ce tara vecina a impus restrictii de circulatie timp de trei zile pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. La Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, desi…

- Timișoara gazduiește cel mai mare turneu național din 2021 din Romania – VAMA Neconvențional, in noul centru cultural independent din Timișoara, Faber Community. Deschis in plina pandemie, in august 2020, spațiul Faber Community este nominalizat la premiile New European Bauhaus ale Uniunii Europene,…

- Festivalul Internațional de Șah de la Arad a bifat o noua ediție de succes la sfarșit de iulie și inceput de august. Ediția cu numarul 14 a reunit nume importante din sportul minții. Doar la Open-ul general s-au inscris șahiști din Romania, Grecia, Republica Moldova, Germania, Austria, Canada și Ungaria.…

- Mii de copii care au parintii plecati in strainatate la munca sufera din aceasta cauza, in timp ce pandemia a redus frecventa intoarcerii in tara a romanilor, atrage atentia organizatia Salvati Copiii, care a inceput o campanie de informare, impreuna cu Politia de Frontiera, direct la granita cu Ungaria.…

- Politistii de frontiera de la Varsand si Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, 28 de cetateni din Afganistan, Pakistan si Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. * Marti, la Punctul de Trecere…

- Metalurgistul Cugir are in aceasta dupa-amiaza, la ora 17.30, reunirea lotului, la timona fiind simbolul fotbalului din localitate, antrenorul-jucator Lucian Itu, ce va incepe al treilea sezon la rand din postura de “principal”. Principala preocupare a oficialilor cugireni in aceasta pauza a fost gasirea…

- Trupa Vama susține primul concert cu public din acest an, joi, 29 iulie, la Arene Romane din București, și celebreaza astfel revenirea la normalitate. Formația va canta live, timp de doua ore, in fața a 2.500 de fani. Este primul concert live Vama susținut in fața unui public atat de numeros, aflat…

- Iubitorii de rock iși dau intalnire duminica, 27 iunie 2021, in zona de picnic Faget, pentru o zi plina cu defilari moto, demonstrații de indemanare, muzica de calitate, voie buna și multe alte surprize. Ziua va incepe cu o parada moto pe arterele orașului, dupa care motocicletele vor fi expuse pe platoul…