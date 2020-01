Stiri pe aceeasi tema

- Oricine poate ajunge in situații ce necesita soluționare urgenta pe cale juridica. Adesea oamenii se panicheaza și iau decizii pripite din motiv ca nu cunosc cum pot sa-și rezolve problemele fara a ajunge in instanțele de judecata.

- Ziarul Unirea Program european: Tinerii din Romania pot participa la o excursie gratuita intr-una sau mai multe țari europene In aceasta luna, prin intermediul unui program european, tinerii din țarile Uniunii Europene ce implinesc 18 ani, inclusiv cei din țara noastra, au posibilitatea de a se inscrie…

- O stație de incarcare gratuita pentru mașinile electrice a fost instalata recent langa o partie din județul Cluj. Este vorba despre partia Marișel SKI and SNOWBOARD Resort, aflata la o distanța de aproximativ 50 de kilometri distanța de Cluj-Napoca. Posesorii de mașini electrice pot sa mearga liniștiți…

- In urbea de pe Bega va avea loc un curs de prim ajutor cu participare gratuita. Maratonul Resuscitarii va avea loc in 16 noiembrie, incepand cu ora 12, la Iulius Mall, etaj 1, zona Intersport. Impreuna cu peste 50 de medici, paramedici, asistenți, formatori și voluntari ai Fundației pentru…

- ​Companiile francizoare care ofera afaceri în franciza firmelor de pe piața româneasca au la dispoziție noul Registru Național de Franciza, pentru a-și înregistra acolo documentul de dezvaluire de informații, potrivit prevederilor Legii 179/2019, a francizelor. Citește mai…

- Expozitia "Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)" va fi vernisata miercuri, de la ora 18,30, la Centrul National al Dansului Bucuresti. Potrivit CNDB, aceasta este o ''expozitie in care se vor deschide cutii ale dansului, arhive pierdute si salvate, care recupereaza…

- Moscova a dat joi un ultimatum trupelor americane prezente in Siria, pe care le-a denunțat ca fiind forța de ocupație. Doar unitatile rusesti sunt prezente in Siria in mod legitim, la cererea conducerii Siriei, arata oficialitațile de la Kremlin.