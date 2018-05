Un videoclip al rapperului Childish Gambino, care pune sub semnul intrebarii raporturile pe care societatea americana le are cu rasismul, armele de foc, violenta si sistemul economic bazat pe consum, a depasit duminica pragul de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube in doar sapte zile dupa lansare, informeaza AFP. Doar patru videoclipuri muzicale au depasit acest prag simbolic intr-un interval mai scurt: piesa "Gentleman" a cantaretului sud-coreean Psy (in trei zile), "Look What You Made Me Do", de Taylor Swift (in trei zile), single-ul "Hello" al cantaretei Adele (in patru zile) si "Wrecking…