- In aceasta seara, in jurul orei 20:00, un echipaj SMURD a fost chemat la o farmacie din orașul Pitești. Angajatele farmaciei au sunat la 112, dupa ce un cetațean in varsta de 49 de ani s-a prabușit inconștient in ineriorul farmaciei. Conform infromațiilor IPJ Argeș, medicii aflați la fața locului nu…

- Edilul din Ciomagești venise la Pitești sa cumpere un tensiometru. Se simțea rau.Claudiu Sorin Dicu s-a prabușit in fata farmacistelor care au chemat ambulanța.Viceprimarul era cardiac. Din decembrie era anchetat de poliție pentru delapidare.La fața locului au intervenit paramedicii SMURD și un echipaj…

- Incident teribil joi seara, dupa ce unui barbat i-a venit rau intr-o farmacie din Pitesti, cartier Gavana. Potrivit ISU Argeș, barbatul s-a aflat in stop cardio-respirator si a avut nevoie de manevre de resuscitare. In ciuda tuturor eforturilor, medicii nu au mai putut face nimic pentru ca la scurt…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, angajat al Auchan din Pitesti, a murit joi, dupa ce i s-a facut rau la locul de munca. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat ca un echipaj SMURD de prim ajutor calificat si echipajul SMURD de terapie intensiva mobila au intervenit…

- Rabla Clasic și Rabla Plus in 2022. Anul acesta, romanii care vor sa-si cumpere un autoturism nou prin programul Rabla Clasic sau Rabla Plus poate primi vouchere pana la 16.500 lei in cazul in care va preda la casare doua autoturisme, ambele mai vechi de 15 ani. Acesta va beneficia si de prima de 3.000…

- In calitate de președinte interimar al PNL Argeș, Alina Gorghiu a participat saptamana trecuta la prima sa intalnire cu ziariștii din Pitești. Sub forma unei conferințe puțin ieștie din tipar, adica la o cafea informala, intr-un local din Pitești. Doamna senator Gorghiu a precizat din start ca e pusa…

- Din verificarile preliminare efectuate de catre polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Costești s-a stabilit ca, un barbat de 66 de ani, din Costești, care conducea un autoturism pe DN 65 A, din direcția Costești catre Pitești, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi acroșat…

- Deputații juriști au aprobat, joi, cererea DNA de încuviintare a perchezitiei în caul deputatului liberal Adrian Miutescu. Raportul elaborat de catre Comisia Juridica este o recomandare catre plen. Deputații urmeaza sa decida prin vot asupra cererii de perchiziție, saptamâna viitoare.…