- Sase militari sirieni au fost ucisi marti in confruntari armate cu forte care sustin Ankara, in nordul Siriei, a anuntat un ONG, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cinci militari au fost ucisi in ”tiruri de artilerie” ale fortelor kurde, in timp ce un al saselea a fost ”executat” de rebeli sirieni…

- Președintele Recep Erdogan a declarat ca Turcia ”va zdrobi capetele” luptatorilor kurzi, daca aceștia nu se vor retrage din zona planificata de securitate din nordul Siriei, potrivit BBC. Turcia a fost de acord joi sa inceteze focul, dar ambele tabere se acuza reciproc de incalcarea armistițiului. Erdogan…

- Turcia va relua operatiunile în nordul Siriei saptamâna viitoare în cazul în care grupurile insurgente kurde nu se retrag din zona frontierei, a avertizat vineri seara presedintele Recep Tayyip Erdogan, în timp ce, conform unei organizatii, armata turca a continuat atacurile…

- Ankara a lansat la 9 octombrie o operatiune in nordul Siriei pentru a indeparta de la frontiera militia kurda a Unitatilor de Aparare a Poporului (YPG). Joi seara, Turcia a acceptat sa-si suspende ofensiva timp de cinci zile si sa-i puna capat daca fortele kurde se retrag dintr-un sector frontalier…

- Ankara a lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde, la doua zile dupa ce SUA au retras trupele americane desfasurate in anumite sectoare din apropierea frontierei cu Turcia, scrie Agerpres. "Ii invitam pe aliatii nostri sa-si asume responsabilitatea morala si…

- Unitatile au fost mobilizate pentru a intari posturile militare ale Turciei de-a lungul granitei cu Siria, conform Anadolu. Agentia turca de presa a relatat luni seara de asemenea ca mai multe camioane cu tancuri se indreptau spre Sanliurfa, de unde ar urma sa fie mutate mai aproape de frontiera,…

- Fortele americane au inceput luni sa se retraga din zone situate in apropierea frontierei turce, in nordul Siriei, potrivit unor surse kurde si unui ONG, deschizand astfel calea unei ofensive militare promise de Ankara impotriva fortelor kurde, relateaza AFP.

