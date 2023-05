Un urs a fost vazut, sambata dupa-amiaza, pe o strada din orasul prahovean Slanic, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta avertizand populatia din zona prin mesaj RO-ALERT. Conform ISU Prahova, animalul se afla in zona strazii Baia Baciului. Populatia a fost avertizata prin mesaj RO-ALERT, iar in zona s-a deplasat echipa de interventie constituita conform prevederilor legale in aceste cazuri, potrivit agerpres.ro . Aceasta este a doua alerta de urs primita de locuitorii orasului in cursul zilei de sambata, prima avertizare fiind emisa in jurul orei 7,30. Doi turiști ucraineni atacați de urs…