Un turist român s-a înecat în Grecia – soția lui a fost salvată în ultimul minut de salvamarii Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in mare, in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada, conform protothema.gr. Tragedia a avut loc, sambata, pe plaja Kathisma din Lefkada. Potrivit site-ului ilefkada.gr, un cuplu de romani nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare. Cei doi soți s-au aventurat in apa, in ciuda valurilor mari și a vremii nefavorbaile. Turistul roman in varsta de 50 de ani și-a pierdut viața, in timp ce soția sa a fost scoasa in viața din apa de un salvamar. Potrivit presei locale, cadavrul barbatului a fost adus la mal de valuri.… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

- Barbatul in varsta de 50 de ani era in concediu impreuna cu soția sa, relateaza Ziare.com care citeaza ilefkada.gr .Potrivit presei elene, cuplul nu ar fi ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu intra in mare și s-a aventurat in valurile.Femeia a fost salvata de un salvamar, iar cadavrul barbatului…

