Stiri pe aceeasi tema

- Un turist italian a fost ucis și alte șapte persoane au fost ranite intr-un atac cu mașina-capcana in apropierea unei plaje din Tel Aviv, spun medicii israelieni. Ministrul de Externe al Italiei a declarat ca Israelul a identificat barbatul ucis ca fiind cetațeanul italian Alessandro Parini, in varsta…

- Proiectul de lege privind combaterea pestei porcine africane in Romania a primit raport favorabil, cu unanimitate de voturi, in Comisia de agricultura a Camerei Deputatilor, acesta prevazand sanctiuni care merg pana la confiscarea vehiculelor cu care sunt transportate ilegal animalele. „Transportul…

- Șoferul a anunțat miercuri, printr-un apel la 112, ca se afla in imposibilitatea de a ieși din autoturismul personal, oprit pe marginea drumului, pentru ca fiecare mișcare a sa ar putea afecta echilibrul precar in care se afla mașina și s-ar prabuși in prapastia de la marginea parții carosabile, informeaza…

- Seria Mr. Bean din anii `90 este de actualitate și in prezent, fiind adesea difuzata de posturi de televiziune și accesata de asemenea pe platforme online precum YouTube. Emblematica pentru Mr. Bean este celebra mașina pe care o conduce in serial. Mașinuța pe care o trateaza cu atat de mult drag…

- Potrivit avocatnet.ro, din anul 2022, Codul rutier stabilește ca nerespectarea obligației de a menține permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale ale mașinilor, tractorului agricol sau forestier, daca prin aceasta se restrange sau se estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, reprezinta…

- FOTO ȘTIREA TA| Parcare de Jaguar, in Alba Iulia: Un șofer și-a parcat mașina „la scara”, chiar langa ferestrele unui apartament Parcare de Jaguar, in Alba Iulia: Un șofer și-a parcat mașina „la scara”, chiar langa ferestrele unui apartament Șoferii din județul Alba dovedesc, ca de obicei, o inventivitate…

- Mașina vehiculul venea de pe cunoscutul bulevard Unter den Linden și a percutat emblematicul monument din capitala Germaniei in jurul orei locale 23.30, a precizat poliția. Un autoturism s-a izbit, duminica seara, de emblematica Poarta Brandenburg, in Berlin, Germania, in urma impactului violent șoferul…

- O masina s-a lovit de Poarta Brandenburg duminica seara, soferul pierzandu-si viata in accident, a facut cunoscut pe Twitter politia din Berlin, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …