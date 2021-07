Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile cu privire la despagubiri cu proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, sunt "intr-un punct mort", a declarat joi pentru AFP seful Autoritatii Canalului Suez, amiralul Ossama Rabie. La finele lunii martie, nava ''Ever…

- Negocierile cu privire la despagubiri cu proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, sunt "intr-un punct mort", a declarat joi pentru AFP seful Autoritatii Canalului Suez, amiralul Ossama Rabie. La finele lunii martie, nava ''Ever…

- Autoritatea Canalului Suez si-a redus, la 550 milioane de dolari, valoarea despagubirilor pe care le solicita de la proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, informeaza AFP.

- Un tribunal din Egipt a respins duminica o contestatie formulata de proprietarul japonez al navei ''Ever Given'', care in luna martie a blocat timp de sase zile Canalul Suez, impotriva continuarii sechestrarii navei de catre Autoritatea Canalului Suez (SCA), transmite DPA. La finele lunii…

- Autoritatea Canalului Suez a anunțat ca intentioneaza sa largeasca si sa rezolve problemele existente pe Canalul Suez. Oficialii fac aceste schimbari in speranta de a evita repetarea haosului din luna martie, cand nava-cargo Ever Given a esuat in canalul Suez.

- Autoritatile egiptene au declarat ca nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocata in Canalul Suez timp de o saptamana, decat in conditiile in care proprietarii navei vor plati compensatii de un miliard de dolari, conform Business Insider, potrivit MEDIAFAX. „Nava va ramane…

- Autoritatile egiptene au declarat ca nu vor elibera nova-container Ever Given, care a fost blocata in Canalul Suez timp de o saptamana, decat in conditiile in care proprietarii navei vor plati compensatii...

- Imediat ce uriașul cargo Ever Given a blocat Canalul Suez pe 23 martie știrea a facut incojurul lumii. Iar una dintre cele mai izbitoare imagini a fost aceea cu nava eșuata și sub ea un excavator care parea minuscul, incercand sa o deblocheze. Bussines Insider a stat de vorba cu excavatoristul care…