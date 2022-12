Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, spune ca taxa pe soare, care va viza proiectele cu energie regenerabila, nu se va impune. Boloș spune ca un astfel de bir ar descuraja investițiile in domeniu.

Selectionata Olandei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Statelor Unite cu scorul de 3-1 (2-0), sambata, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in primul meci din optimi, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, s-a declarat absolut uimit de modul in care decurge parteneriatul strategic dintre Romania și SUA, la 25 de ani de la perfectarea acestuia. Blinken spune ca pe viitor e nevoie de o cooperare mai ampla și pe domeniul Apararii.

Fostul presedinte american Donald Trump a cerut luni Curtii Supreme a Statelor Unite sa blocheze ordinul unui judecator conform caruia fiscul (IRS) trebuie sa puna la dispozitia Comisiei pentru cai si mijloace Camerei Reprezentantilor declaratiile sale fiscale pe ani de zile, la sfarsitul acestei

Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,

Rusia a confirmat joi arestarea in Italia a lui Artiom Us, fiul guvernatorului regiunii Krasnoarsk din Siberia, transmite AFP. Ambasada rusa la Roma a precizat ca Us a fost retinut luni, pe aeroportul Malpensa din Milano, la cererea Statelor Unite, noteaza Agerpres.

Canada va impune sanctiuni asupra a 34 de indivizi si o entitate despre care sustine ca sunt complici la diseminarea dezinformarii si propagandei ruse, a comunicat luni Ministerul canadian de Externe, informeaza Reuters, citat de Rador.

Politica de sanctiuni a Uniunii Europene impotriva Rusiei este "primitiva in executie si catastrofala in efect", a declarat prim-ministrul ungar Viktor Orban marti, intr-o discutie la Berlin, citat de agentia MTI.