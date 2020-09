Stiri pe aceeasi tema

- Audierile privind cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, au fost reluate luni la Tribunalul penal central din Londra, informeaza AFP, Reuters si DPA. Assange (49 de ani) si-a reafirmat opozitia fata de extradarea sa in SUA, dupa ce in luna iunie Departamentul de Justitie…

- Decizia nu este definitiva Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au respins azi cererea lui Eugen Teodorovici de amanare a Congresului PSD. Congresul este programat pentru maine, 22 august.Iata decizia oficiala a Tribunalului Bucuresti "Solutia pe scurt: Respinge cererea de ordonanta presedintiala…

- Regatul Unit spera sa incheie in curand un acord comercial cu Japonia, a anuntat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Boris Johnson, inaintea unei vizite oficiale, prevazuta de miercuri pana vineri, la Londra, a ministrului japonez de Externe Toshimitsu Motegi, relateaza Reuters, potrivit…

- Creatoarea si femeia de afaceri a protestat in fata Old Bailey din Londra. Dame Vivienne a afirmat ca vrea sa-l scoata pe Julian Assange "din colivie". Assange se afla in prezent in inchisoarea de maxima securitate Belmarsh din sud-estul Londrei. Protestul, la care au participat in jur de 20 de persoane,…

- Marea Britanie va suspenda luni tratatul de extradare cu Hong Kong, intr-o escaladare a disputelor cu China, generate de adoptarea unei legi de securitate in fosta colonie britanica, informeaza Reuters. Seful diplomatiei britanice Dominic Raab, care a acuzat duminica China de incalcari…

- Un avion Ryanair ca zbura de la Londra catre Norvegia a aterizat în siguranța pe principalul aeroport din Oslo dupa o amenințare cu bomba în timp ce aeronava se afla în aer, iar suspectul, un britanic de 51 de ani, a fost arestat, a anunțat poliția norvegiana, relateaza Reuters și…

- Guvernul britanic a confirmat vineri formal Uniunii Europene ca nu doreste sa prelungeasca perioada de tranzitie post-Brexit care expira la sfarsitul lunii decembrie si pana la finalul careia Bruxellesul si Londra trebuie sa ajunga la un acord privind relatiile lor viitoare, in schimb Regatul Unit a…