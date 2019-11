Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bauer Media a semnat un contract in valoare de 40 de milioane de dolari pentru a cumpara mai multe publicatii australiene si neozeelandeze, inclusiv editiile locale ale revistelor Marie Claire si Men's Health, informeaza DPA. Grupul german a ajuns la o intelegere cu compania australiana…

- Supraviețuitorii și familile celor 58 de perosane care au murit in urma masacrului din Las Vegas din 2017, denumit ca fiind cel mai sangerois atac din istoria moderna a Statelor Unite, au ajuns la o ințelegere de...

- Bernie Sanders, unul din candidatii democrati la presedintia Statelor Unite, a strans 25,3 milioane de dolari in trimestrul al treilea din 2019 pentru campania sa vizand Casa Alba, acumuland 1,4 milioane de donatii individuale si depasind cele 18 milioane de dolari colectate in trimestrul al doilea,…

- SUA au acuzat joi guvernul afgan de indulgenta excesiva si ineficienta in lupta impotriva coruptiei si au anuntat o retragere a peste 160 milioane de dolari dintr-un ajutor direct pentru Kabul, demersul intervenind cu mai putin de zece zile inaintea alegerilor prezidentiale din Afganistan, informeaza…

- Curtea Federala a districtului Columbia din statul Washington din SUA a admis solicitarea fraților Micula, cetațeni suedezi, privind recunoașterea și punerea în executare a a deciziei din 2013 a Centrului Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de

- Casa copilariei lui Donald Trump din New York este scoasa la licitație pentru a doua oara, dupa ce prima data proprietarii nu au reușit sa obțina suma de 2,9 milioane de dolari. Locuința din New York City in care a trait pana la varsta de 4 ani președintele american Donald Trump a fost listata la 2,9…

- Compania farmaceutica Johnson & Johnson va fi nevoita sa platesca statului american Oklahoma 572 de milioane de dolari pentru rolul acesteia in criza consumului de opioide care a afectat statul in ultimii ani, potrivit CNN, scrie Mediafax.Sentința a fost pronunțata luni de catre judecatorul…

- Australia va aloca 500 milioane de dolari australieni (340 milioane de dolari SUA) pentru a creste capabilitatea fortelor sale speciale, prima etapa a unui plan de 3 miliarde de dolari SUA pe 20 de ani, despre care guvernul a afirmat luni ca va permite o capacitate mai buna de reactie la amenintarile…