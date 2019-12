Are cinci anișori dar Alexandru Mihail Dicu, din Merei, Buzau, nu poate sa vorbeasca, nu poate sa rosteasca nici un cuvant. De cand era bebeluș, specialiștii l-au diagnosticat cu tulburare de spectru autist și intarziere de dezvoltare psihica și limbaj, o cumplita afecțiune care i-a furat darul vorbirii.Șansa lui Mihaița ar fi un transplant de celule stem, o intervenție salvatoare ce poate fi facuta in Austria, pentru care familia are nevoie de 10.000 de euro.Miile de ore de logoterapie nu l-au ajutat cu absolut nimic pe baiețelul care, la cei cinci anișori ai sai, nu ii poate oferi mamicii sale…