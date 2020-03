Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! O noua tragedie aviatica. Avion prabusit in Romania, toti pasagerii au murit in urma impactului.video+foto Avion de mici dimensiuni prabușit in zona localitații Șiria din judetul Arad. Din primele date, exista doua victime incarcerate, inconștiente. Pentru gestionarea evenimentului,…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit, cu puțin timp in urma, in județul Arad, informeaza Realitatea PLUS. La fața locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu 1 ambulanța SMURD cu medic și 1 descarcerare, 1 ambulanța SAJ, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al localitații…

- Potrivit ISU Arad, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit, joi, in zona localitatii Siria. "Din primele date, exista doua victime incarcerate, inconstiente", a transmis ISU Arad. Potrivit sursei citate, situatia este in dinamica, iar pentru gestionarea evenimentului intervin Detasamentul de Pompieri…

- In aceasta seara, un polițist care s-a aflat in zona lacului Ghioroc a vazut ca in apele lacului se afla o mașina. El a sunat la 112 și a cerut ajutor. „Detașamentul de pompieri Arad intervine cu autospeciala descarcerare grea, SMURD Vladimirescu, o barca și o autospeciala de teren la Ghioroc pentru…

- Sambata seara, in jurul orei 18:45, a fost solicitat Detașamentul de Pompieri Arad la un incendiu pe strada Marului. Incendiul se manifesta la o... The post Incendiu generalizat la o constructie din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Doua incendii au pus pe jar pompierii aradeni in ultimele ore. Detașamentul de Pompieri Sebiș a intervenit cu un ofițer, 10 subofițeri, doua autospeciale de stingere și o autospeciala SMURD in localitatea Chisindia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa. „Din pacate, in momentul sosirii…