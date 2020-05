Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Mehedinți, care aparține de ITPF Timișoara, au descoperit, ascunse in remorca unui autocamion condus de un cetatean sarb, cantitatea de 110.697 pachete cu tigari, in valoare de 1.328.364 lei, pe care barbatul intentiona…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au confiscat, in urma unei actiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate, țigari in valoare de 17.430 lei, iar un autoturism de teren a fost indisponibilizat la sediul…

- UPDATE Un sirian a fost gasit mort, in apropiere de localitatea Hinova, iar alti opt migranti sunt de negasit. O barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat in Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din Mehedinti.…

- O barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat in Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din Mehedinti. Barca in care se aflau cei 18 oameni, 16 migranti si doua calauze, ar fi plecat din Serbia, insa la scurt…

- Noua oameni au fost salvați de polițiștii de frontiera din Mehedinți, dupa ce o barca in care s-ar fi aflat 18 persoane s-a rasturnat, joi seara, in Dunare. Este vorba despre 16 refugiați și doua calauze din Serbia.Barca in care se aflau cei 18 oameni, 16 refugiati si doua calauze, ar fi plecat din…

- Politistii de frontiera ieseni, in cooperare cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, au descoperit si confiscat aproximativ 20.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 192.000 de lei, pe care doi barbati au incercat sa le introduca pe piata neagra din…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut, ieri, un barbat gasit cu țigari de contrabanda. Acesta a lovit un polițist, se arata intr-un comunicat al Poliției de Frontiera. Barbatul transporta peste 5.000 de pachete de țigari de contrabanda, in valoare de 75.000 de lei. Miercuri seara, echipajul poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat in trafic un autoturism Audi A6, condus de o femeie din Suceava, care transporta aproximativ 3.000 pachete de tigari in valoare de peste 34.000 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piața neagra…