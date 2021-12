Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bacau a fost retinut pentru furt dupa ce ar fi sustras portmoneul unei jurnaliste care participa la manifestarile din Alba Iulia din 1 Decembrie, acesta urmand sa fie prezentat marti Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit unui comunicat…

- La data de 04 decembrie a.c., in jurul orei 23.30, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu, o patrula auto de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, a procedat la urmarirea in trafic, pe strada 22 Decembrie, din localitate, a unui autoturism al carui șofer a refuzat sa opreasca…

- Sala Polivalenta din București a gazduit saptamana trecuta ediția a VII-a a Campionatului Mondial Ashihara Karate, eveniment la care au participat peste 300 de sportivi din 20 de țari. Romania a avut in aceasta competiție 80 de participanți, patru dintre ei fiind de la Clubul Sportiv Geido din Buhuși,…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Slanic Moldova au avut o misiune mai puțin obișnuita ieri dupa-amiaza. In timp ce patrulau pe raza stațiunii, au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la prezența unui pui de caprioara in curtea unei case. Jandarmii s-au deplasat in scurt timp…

- La data de 27 octombrie a.c., polițișții de investigații criminale din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au probat activitatea infractionala a unui tanar de 19 ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 05 octombrie a.c., banuitul ar fi patruns, in curtea…

- Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) și asociațiile similare din Constanta Valcea, București și Ilfov precum si din Maramureș solicita ignorarea propunerii conform careia se dorește modificarea componenței anului școlar. USR Plus a prezentat o propunere conform careia se va face decalarea anului școlar…

- Pompierii de la ISU Bacau au intervenit in sprijinul unui pescar care a cazut din barca și nu a mai reușit sa urce inapoi. Incidentul s-a petrecut pe Lacul Galbeni, in comuna Nicolae Balcescu. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD, o autospeciala și un echipaj cu o barca pneumatica. Pescarul a fost…

- Studii: Scoala nr. 19 “Alexandru Ioan Cuza” ” Bacau; Colegiul National “Ferdinand I” Bacau; Colegiul National “I.L.Caragiale” Bucuresti; Pratt Institute New York – diploma universitara; Universitatea Columbia, Scoala Postuniversitara de Arhitectura, Planificare Urbana si Conservare, New York – master;…