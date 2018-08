Imbracat intr-o tinuta sport, el a parasit in cursul diminetii inchisoarea Topas (din provincia Salamanca) cu un autoturism si insotit de trei persoane, fara sa faca declaratii presei.

Santiago Arrospide Sarasola a fost condamnat in mai multe procese, primind in total aproape 3.000 de ani de inchisoare, dar a fost eliberat dupa 31 de ani, perioada maxima de detentie in Spania. In mod direct el a fost implicat in uciderea a 40 de persoane, scrie presa spaniola.

Principala sa condamnare a fost legata de participarea la atentatul cel mai mortal comis de ETA, respectiv atacul asupra…