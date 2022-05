Un tată din Bacău s-a aruncat cu cei doi copii ai săi în apă. Micuții aveau 5 luni, respectiv 4 ani și nu au putut fi salvați La cateva zile dupa femeia din Timișoara care s-a aruncat de la etaj impreuna cu cei doi copii minori ai sai, o noua tragedie apare de aceasta data in județul Bacau. Un barbat din județul Bacau s-a aruncat duminica la pranz in apele Barajului Berești din Bacau, impreuna cu cei doi copii ai sai minori, un baiețel de 4 ani și o fetița de cinci luni, informeaza site-urile Bacau.net și Observator. Potrivit presei locale, duminica, in jurul orei 13.00, o femeie de 23 de ani a sunat la 112 pentru a anunța ca dupa o cearta in familie, barbatul ei a amenințat ca se va sinucide impreuna cu cei doi copii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

