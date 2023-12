Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 19 ani, și-a ascuns drogurile intr-o pereche de papuci de casa cu model de Craciun . Cu toate acestea, cele 275 gr de droguri (2-MMC) au fost gasite de polițiștii de frontiera satmareni. Polițiștii au identificat drogurile in mașina unui tanar care s-a prezentat la intrarea in…

- Droguri gasite in papucii de casa ai unui tanar de 19 ani din Satu Mare. In ajunul Craciunului, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Satu…

- Un barbat este cercetat dupa ce ar fi oferit bani parinților unui copil de 13 ani ca sa il foloseasca pe acesta pentru a munci la stana. Polițiștii și procurorii DIICOT Brașov au facut, astazi, cinci percheziții in acest caz. „La data de 23.11.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud au dispus reținerea unui inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de efectuarea fara drept a oricaror operațiuni cu substanțe susceptibile a produce efecte psihoactive…

- Barbatul a fost oprit in trafic, sambata, de catre un echipaj al politiei rutiere din satu Mare, iar in urma narcotestarii, rezultatul a fost pozitiv pentru doua substante cu efect psihoactiv. Ulterior, in urma perchezitiilor domiciliare, procurorii DIICOT au gasit, in peretii mansardei, peste un kilogram…