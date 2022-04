Stiri pe aceeasi tema

Cadavrele a cel putin 20 de barbati imbracati in haine civile zaceau sambata pe o strada din Bucea, oras la nord-vest de Kiev pe care militarii ucraineni tocmai l-au recucerit de la fortele ruse, a constatat un jurnalist AFP.

Judecatoria din raionul Tverskoi din Moscova a emis o noua decizie prin care permite rușilor sa acceseze Facebook și Instagram, platforme deținute de compania Meta. Recent, aceeași judecatorie a interzis activitatea acestor rețele sociale pe teritoriul Federației Ruse declarandu-le „extremiste"

Un diamant alb de 228,31 de carate a fost prezentat pentru prima data in public vineri la Dubai, in Emiratele Arabe Unite, inainte de a fi propus la vanzare in cadrul unei licitatii programate la jumatatea lunii mai in Elvetia, unde pretul lui ar putea sa atinga pragul de 30 de milioane de dolari,

Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Biel/Bienne (Elvetia)a, dotat cu premii totale de 45.730 de euro, dupa ce a dispus de spaniolul Adrian Menendez Maceiras cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres.Copil (31 ani, 257 ATP) a avut nevoie de o…

Premierul Kiril Petkov si ministrul Energiei, Alexander Nikolov, au inspectat luni santierul de constructie al interconectorului de gaze Bulgaria - Grecia, de langa orasul grecesc Komotini, transmite BTA.

O operațiune de amploare a Direcției Generale a Poliției Naționale in legatura cu 120 de dosare ale Parchetului European din Bulgaria este in derulare, a anunțat centrul de presa al MAI, citat de presa din țara vecina.

Google ingroasa randul companiilor de tehnologie care se promoveaza prin intermediul Formulei 1, unde se va numara printre sponsorii echipei McLaren, confrom news.ro.

Bulgaria va gazdui pana la opt avioane de lupta si 200 de militari din Olanda ca sprijin pentru supravegherea spatiului aerian in contextul invaziei ruse din Ucraina, conform unei decizii adoptate vineri de guvernul de la Sofia, informeaza Reuters.