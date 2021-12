Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost duse la audieri, dupa ce polițiștii au fost sesizați ca stalpii Sinagogii din Sighișoara au fost vandalizați, fiind desenate pe aceștia doua svastici. Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru utilizare in public a simbolurilor antisemite, potrivit News.ro. ”La data de 22 decembrie…

- Politistii au deschis un dosar penal, dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite,…

- Politistii au deschis un dosar penal dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite.…

- Doua svastici au fost desenate pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii din Sighișoara, județul Mureș. Polițiștii au audiat in acest caz cinci persoane, iar un tanar de 15 ani este cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați miercuri…

- La data de 22 decembrie, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Tache Ionescu din localitate, pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii evreiești sunt desenate doua simboluri svastica. "La fața locului, s-au deplasat polițiștii…

- Marți dupa-masa, in jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Dej au fost sesizați referitor la o persoana care și-a prins mana stanga intr-un utilaj agricol, pe raza localitații Bogata de Jos. Astfel, polițiștii s-au deplasat la locația indicata, respectiv pe un teren agricol…

- Politistii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului izbucnit, azi dimineata, la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, soldat cu decesul a doi pacienti si ranirea unei infirmiere, a precizat, purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Mihaela…

- Azi-noapte, in jurul orei 23.30, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat in timp ce se afla in interiorul unei sali de jocuri. La fața locului, polițiștii au identificat victima ca fiind un tanar de 23 de ani din Borșa, care prezenta…