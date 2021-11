Un tânăr diplomat rus, găsit mort în fața ambasadei Rusiei din Berlin. Era fiul directorului unui serviciu de spionaj Un diplomat rus de 35 de ani a fost gasit mort luna trecuta in fața ambasadei țarii sale din capitala Germaniei, relateaza BBC, care precizeaza ca evenimentul a fost aflat abia acum. Tanarul era fiul directorului adjunct al unui serviciu rusesc de spionaj. Cadavrul barbatului a fost descoperit pe trotuar pe 19 octombrie de catre poliția care pazea sediul din Berlin, a relatat site-ul Der Spiegel. Se pare ca barbatul ar fi cazut de la un etaj superior, dar nu este clar cum. Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat reporterilor moartea diplomatului, dar nu a dorit sa ofere mai multe detalii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

